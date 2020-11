Dos detinguts a Navata per fugir d'un control policial i cremar el cotxe

Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial de l'Alt Empordà van detenir el dia 16 d'octubre, un home de 33 anys i una dona de 29 anys, ambdós de nacionalitat francesa i veïns d'Avinyonet de Puigventós, com a presumptes autors d'un delicte de robatori o furt d'ús de vehicle, d'un delicte de danys, d'un delicte de conducció temerària i per un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

Al voltant de les 14.00 hores del dia 13 d'octubre, una patrulla de l'ABP de Figueres que es trobava realitzant un control de pas a la carretera N-260 (Vilafant), va aturar un vehicle amb plaques de matrícula franceses, ja que tenien sospites que podria estar sostret. Els agents van demanar al conductor que apagués el motor, però el conductor va aprofitar per accelerar el vehicle i fugir del lloc a tota velocitat.

Tot seguit, es va iniciar un seguiment del vehicle per la carretera N-260 en sentit Navata. El vehicle escàpol circulava a alta velocitat posant en perill a la resta d'usuaris de la via, saltant-se semàfors i avançant amb línies contínues, fent que la resta d'usuaris haguessin de maniobrar per evitar ser col·lidits. Els agents, que no el van poder aturar en un primer moment donat que circulava a gran velocitat i temeràriament, van veure fugir el vehicle per la rotonda de la N-260 amb la GIV5101.

A les 15.00 hores del mateix dia, es va rebre un avís que alertava d'un vehicle cremant al costat de l'autopista tocant la N-260. Tot i que el cotxe va quedar totalment calcinat, els agents van poder comprovar que es tractava del mateix turisme que feia unes hores s'havia donat a la fugida.

El dia 16 d'octubre, una dotació policial, que es trobava realitzant patrullatge per la localitat de Navata, va veure dues persones que coincidien plenament amb les que havien protagonitzat la fugida tres dies abans. Els agents els van aturar i els van detenir.

Els detinguts, que no tenen antecedents, van passar el dia 17 d'octubre a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar la llibertat amb càrrecs.