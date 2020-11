Un detingut en la segona nit d'aldarulls al centre de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona en el marc dels aldarulls d'aquest dissabte al centre de Barcelona. Tot plegat ha passat en el marc d'una protesta contra els desnonaments i el desallotjament la casa Buenos Aires. El què ha començat com una concentració pacífica, ha derivat en un nou episodi de disturbis a la plaça Sant Miquel, així com als carrers del voltant. D'aquesta manera, alguns dels manifestants han trencat el vidre de l'Ajuntament de Barcelona, han fet pintades a l'edifici, han rebentat el vidre d'un cotxe policial i també han malmès un establiment comercial. Pel que fa al lloc dels fets, aquest ha quedat completament destrossat amb tanques i material d'una obra escampat per tota la plaça.

La concentració ha començat a les sis de la tarda a la plaça de la Catedral, on centenars de persones s'han agrupat per denunciar els desnonaments a la ciutat. Durant la manifestació s'ha llegit un manifest i posteriorment s'han tirat bengales i petards. Una protesta on no s'han respectat les distàncies de seguretat.

Posteriorment, els participants s'han dirigit cap a la Plaça Sant Jaume, a través de Via Laietana, on agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ja tenien els accessos vigilats. En aquest punt hi havia convocada una segona concentració per protestar en contra de les restriccions derivades de la pandèmia del coronavirus.

Un cop han arribat a la plaça, els manifestants han envoltat l'edifici del consistori i per la part lateral - utilitzant el material d'unes obres - han trencat el vidre d'una de les façanes. També han deixat una pintada on es podia llegir la frase 'Okupa tu també'. L'acció s'ha traslladat a la plaça Sant Miquel, on els particpants han malmès part del mobiliari urbà, han destrossat les tanques de les obres i han fet una foguera amb palets.

Tot i que a dos quarts de nou la protesta ja estava oficialment desconvocada, diversos grups s'han quedat allà i al cap de poca estona han protagonitzat llançaments d'objectes als agents de la policia. Aquests els han fet retrocedir amb bales de foam fins que els han aconseguit dispersar per complet. Durant aquesta estona, alguns dels participants han rebentat el vidre d'un cotxe dels Mossos, i tal com han informat fonts policials, també han malmès un establiment comercial.