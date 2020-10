La Guàrdia Urbana de Figueres incrementa les denúncies per desobeir les restriccions

La Guàrdia Urbana de Figueres continua treballant per a fer respectar les normes de prevenció en la lluita contra la Covid-19 i el toc de queda iniciat aquesta setmana. Segons les darreres dades aportades pel cos policial, ahir es van posar set denúncies a persones que no portaven mascareta, vuit per no respectar les restriccions de mobilitat i es van aixecar cinc actes individuals per consum de begudes alcohòliques al carrer, per fumar sense mantenir la distància i, també, per no fer ús de la mascareta.

Tanmateix, la Guàrdia Urbana va fer un operatiu a les escales que comuniquen el carrer Joan Subias amb l'avinguda Pirineus, a tocar el casal cívic de l'antiga llar del jubilat. El resultat de la intervenció policial va ser de cinc denúncies per no portar mascareta i set per consum i tinença de substàncies estupefaents.