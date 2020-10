Video: Dos lladres entren a robar pujant a un balcó de Santa Eugènia

La primera nit del toc de queda, de diumenge a dilluns, dos lladres van pujar al balcó d'un primer pis d'un edifici del carrer Gavarres, al barri de Santa Eugènia de Girona per entrar a robar. En un vídeo gravat per un veí del mateix carrer, es veu els dos individus colpejant durant més de dos minuts la persiana d'una finestra fins que aconsegueixen trencar-la i un d'ells accedeix a l'interior de l'edifici mentre l'altre es queda a fora una estona per observar que no hi hagi ningú al carrer que els pugui estar veint i denunciar els fets. Finalment, acaba també entrant.

Al cap d'una estona, els lladres surten amb les motxilles plenes d'objectes. Els dos individus, es despengen amb el botí, un a un, i fugen corrents, mentre de fons se sent el soroll del que sembla una alarma o la sirena d'un cotxe de la policia per alguna trucada veïnal. No hi ha constància que hi hagi denúncia a la policia municipal o als Mossos d'Esquadra.

Aquest és l'ènessim cas d'un fet violent en un barri que està fart de succesos similars. A més de robatoris a l'interior d'edificis a dins de les cases (alguns intents amb la gent a dins de les cases), a l'interior de vehicles, o d'estrabades de bolsos o de telèfons mòbils, també denuncien ocupacions en molts edificis del barri, conflictivitat als carrers amb baralles a ple dia al mig del carrer algunes amb arma blanca, prostitució en habitatges, cultiu i tràfic de marihuana i drogues i l'existència de bars problemàtics.

Sobretot però, lamenten la manca d'implicació municipal, segona ha apuntat la presidenta de l'Associació de Veïns, Natàlia del Campo. En canvi, exposa que la resta de grups polítics i els mitjans de comunicació sí que es preocupen pel que passa al barri, així com els mitjans de comunicació.