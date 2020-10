Els Bombers rescaten un home a Cadaqués.

Els bombers van rescatar un home prop de l'ermita de Sant Sebastià a Cadaqués ahir dissabte. La víctima va patir un tall profund i a les 12h el servei de bombers va rebre l'avís d'auxili, on s'hi van desplaçar juntament amb el SEM.



Finalment, l'home, que es trobava demanat auxili abans de ser localitzat, va ser traslladat a l'hospital pel SEM.





Activació aquest migdia per 2 rescats a zones de difícil accés, on només poden accedir els #GRAE #bomberscat amb helicòpter i fer gruatge per recollir la persona ferida.

1-Motorista ferit al genoll a pista Maçanet de la Selva

2-Home amb tall a prop ermita St Sebastià de Cadaqués