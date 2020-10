Els Mossos d'Esquadra enxampen un bar obert a Vilafant

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar la terrassa interior d'un bar a Vilafant, el dijous a la tarda, on una desena de persones consumien a l'establiment.



Saltant-se la prohibició d'obertura decretada per les autoritats sanitàries la setmana passada, el recinte va ser desallotjat i el cos policial va denunciar el propietari de l'establiment i els deu clients que van identificar a l'interior.



Segons fonts policials, els agents van trobar el bar amb les llums obertes, on van localitzar fins a una desena de persones consumint a l'interior, en plena restricció de bars i restaurants per intentar aturar els efectes de la pandèmia.





?? Denunciem un bar a Vilafant amb la terrassa interior oberta i a 10 clients que hi consumien



?? A Sant Pere de Riudebitlles denunciem un bar que obria d'amagat, hi havia 4 clients consumint



?? A l'Hospitalet de Llobregat denunciem un gimnàs per servir dinars a l'interior pic.twitter.com/BFj9T9gzEm — Mossos (@mossos) October 23, 2020