L'Audiència absol el clan familiar acusat de prostituir noies a l'Alt Empordà

L'Audiència ha absolt el clan familiar acusat de captar dones vulnerables a Bulgària i obligar-les a exercir la prostitució a l'Empordà. La sentència conclou que no hi ha proves per condemnar-los. Entre d'altres, perquè l'acusació pivotava damunt una única víctima, que si bé en un inici va explicar que l'havien explotada, després se'n va desdir i va assegurar que feia de prostituta voluntàriament. El cas va asseure set acusats a la banqueta. Per a dos d'ells la fiscalia ja va retirar l'acusació, però demanava penes d'entre 1 i 16 anys per a la resta. L'Audiència tan sols acaba condemnant el patriarca de la família, i no per res que tingui a veure amb la xarxa. Li imposa 2 anys i 4 mesos per haver fet de proxeneta de la seva dona al 2018.

El judici, que es va fer sense públic arran de la Covid-19, va asseure tota una família a la banqueta dels acusats. La fiscalia sostenia que formaven un grup criminal que captava víctimes a Bulgària, les duien a l'Alt Empordà amb la falsa promesa que es casarien i, un cop aquí, les obligaven a prostituir-se.

El ministeri públic subratllava que apallissaven les víctimes i que els hi feien fer llargues jornades (bé fos a prostíbuls o al peu de la C-260). Sostenia que el clan havia actuat a l'Alt Empordà entre els anys 2008-2009 i el gener del 2017. Sobretot, a la zona de Castelló d'Empúries.

I en especial, la fiscalia esmentava el cas d'una menor de 16 anys –de fet, l'única víctima identificada- a qui els processats havien explotat sexualment. Subratllava que l'havien casada amb un dels integrants i que, un cop aquí, l'havien fet prostituir i, si no volia, l'amenaçaven amb agredir-la, no donar-li de menjar o fer mal als seus familiars.

Al final del judici, el fiscal ja va rebaixar substancialment les penes per a la majoria dels processats, defensats pels lletrats Joaquim Bech de Careda i Carles Monguilod. Va retirar l'acusació per a dos d'ells i va demanar penes d'entre 3 i 1 anys per a tres més. Als restants –els patriarques i el seu fill- va sol·licitar que se'ls imposessin condemnes d'entre 12 i 16 anys.



"Genèriques i indeterminades"

La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Sonia Losada, conclou que no hi ha proves que el clan familiar ordís una xarxa criminal amb l'objectiu d'explotar noies sexualment. I per això, els absol dels delictes de pertinença a grup criminal, tràfic d'éssers humans i prostitució coactiva a menor d'edat.

Sobretot, ho fa perquè cau la pedra angular al voltant de la qual pivotava l'acusació: la menor de 16 anys a qui haurien explotat. Tot i que inicialment aquesta noia va denunciar l'existència de la trama, després va desdir-se'n i va assegurar que s'havia prostituït voluntàriament.

I com que ella era, de fet, l'única víctima identificada que va arribar a judici, l'Audiència conclou que no hi ha base per condemnar el clan, perquè les acusacions del fiscal són "genèriques i indeterminades". I la sentència es refereix explícitament a què "la manca d'identificació de suposades víctimes", i també "de fets concrets en relació amb elles" no és cap motiu que justifiqui una condemna.



2 anys i quatre mesos

Tot i absoldre'l d'aquests delictes, l'Audiència sí que acaba condemnant el patriarca del clan (un búlgar de 58 anys). Però no per res que tingui a veure amb la suposada xarxa, sinó perquè l'any 2018 va explotar sexualment la seva dona.

Tot i que al judici ella va negar-ho, i va dir que es prostituïa voluntàriament, el tribunal es basa en les escoltes telefòniques per concloure que, en realitat, això no era així. "Ell la trucava gairebé a diari, per comprovar quants serveis sexuals havia fet i quants diners n'havia tret", recull la sentència, subratllant que el patriarca s'enfadava si la quantitat no el satisfeia.

Per això, l'Audiència el condemna a 2 anys i 4 mesos de presó, i a pagar una multa de 2.520 euros, per un delicte de prostitució lucrativa. En matèria de responsabilitat civil, li imposa una indemnització de 10.000 euros.

La sentència, emesa per la Secció Tercera, no és ferma. S'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) en un termini de deu dies.