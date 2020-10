Denuncien dos homes per tenir tortugues en perill d'extinció i parar trampes prohibides per caçar ocells a l'Alt Empordà

Agents del Seprona de la Guàrdia Civil han denunciat una persona al Far d'Empordà per tenir una espècie de tortuga que es troba en perill d'extinció i una altra a Palau-Savardera per parar trampes prohibides per caçar ocells. La primera operació es va produir el dia sis d'octubre. Els agents van saber que el denunciat tenia tortugues mediterrànies, un tipus d'animal que es troba protegit i que la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN) ha declarat com espècie en perill d'extinció. Quan el Seprona va demanar la documentació a l'amo, aquest no va poder aportar res que acredités que eren seves ni els registres necessaris i va quedar denunciat per un presumpte delicte contra la flora i la fauna.

La segona actuació va ser el dia 18, quan una patrulla d'aquesta unitat de la Benemèrita van veure com un conductor circulava per dins d'una zona de cacera en el paratge conegut com a Terra Mala, de Palau-Savardera. Després d'aturar-lo van registrar el vehicle i es van trobar una gàbia amb una cadernera, fet que va fer sospitar que l'home utilitzava l'animal per la captura il·legal d'ocells. Per aquest motiu es van decidir a inspeccionar la zona i van trobar una xarxa invisible –coneguda com a japonesa- utilitzada per atrapar aus i que està expressament prohibida.

A més, els policies van comprovar que el sospitós no tenia llicència de cacera i per això van intervenir la xarxa i la gàbia amb la cadernera. Per tot plegat, l'home va quedar denunciat per un delicte contra la flora i la fauna i per utilitzar un parany per capturar ocells prohibit.

Després de la intervenció, els agents van entregar les dues tortugues al Centre de Recuperació de Tortugues de l'Albera i la cadernera al Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l'Empordà.