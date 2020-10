Un ciutadà alerta Renfe de la caiguda d'una barrera al pas a nivell de Figueres

Un ciutadà que passava pel pas a nivell de l'avinguda Vilallonga de Figueres ha alertat, aquest migdia, de la caiguda d'una de les barreres que impedeixen el pas de vehicles. Jordi Verdugo ha informat dels fets a la Guàrdia Urbana, Renfe i al servei de Rodalies Catalunya. Aquesta ha respost que avisava al "departament encarregat". La patrulla de la policia local que s'ha desplaçat al lloc dels fets no ha detectat, inicialment, que hi hagués hagut cap accident de trànsit com a desencadenant de la caiguda de la barrera. Aquest és un dels passos a nivell més concorreguts de la demarcació de Girona en una via urbana.