Rescaten per aire un home ferit a la zona de Sant Pere de Rodes

Els Bombers van rescatar diumenge un excursionista ferit en una zona propera a Sant Pere de Rodes. Els equips del Grup Actuacions Especials (GRAE) van haver-lo d'evacuar amb un helicòpter i amb una maniobra complicada sense aterratge per les condicions del terreny. Una ambulància del SEM el va traslladar a l'hospital.



L'avís es va rebre a les 13.33. Es tractava d'un home amb fractures a la cama esquerra. Es va accidentar al camí de Sant Pere de Rodes cap a Llançà, al coll del Perer.



Al lloc s'hi van desplaçar dues unitats terrestres dels Bombers i l'equip del GRAE amb un helicòpter.



El terreny accidentat impedia l'aterratge de l'helicòpter. Els equips van immobilitzar-lo i amb una complexa maniobra sense aterratge se'l va evacuar per aire fins al punt on l'esperava una ambulància del SEM per traslladar-lo a l'hospital.





Hem rescatat un home que s'ha fracturat una cama a un camí a prop de Sant Pere de Rodes, a Llançà (avís 13.33 h) L'helicòpter amb els #GRAE de #bomberscat l'ha evacuat per aire, amb una maniobra complexa sense aterratge a causa del terreny accidentat pic.twitter.com/1GZNFhkB29 — Bombers (@bomberscat) October 18, 2020