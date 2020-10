La Guàrdia Civil intervé 5.100 articles falsificats per valor de gairebé 1 MEUR als Límits

La Guàrdia Civil ha intervingut 5.100 articles falsificats per valor de gairebé 1 milió d'euros (MEUR) en una botiga de la zona d'Els Límits, a la Jonquera. L'operatiu es va dur a terme aquest dissabte passat. Els agents de la Benemèrita van anar fins a la botiga, acompanyats dels perits de diferents marques, i van endur-se caixes plenes amb nombrosos productes falsificats. En concret, samarretes, dessuadores, vambes i calçat esportiu, bosses de mà, xandalls... Tots els articles portaven etiquetes de marques de prestigi, però en realitat eren falsificacions. La Guàrdia Civil ha obert diligències als responsables de la botiga per un delicte contra la propietat industrial. El cas el porta un jutjat de guàrdia de Figueres.

El 17 d'octubre, agents de la Secció Fiscal de la Jonquera van anar fins a la botiga d'Els Límits. Tenien constància que l'establiment venia gènere falsificat. I les seves sospites no eren infundades. En total, durant la inspecció a l'establiment, i acompanyats per diferents perits, la Guàrdia Civil va comissar fins a 5.100 articles falsificats.

Entre aquests hi havia, sobretot, peces de roba (com samarretes o dessuadores). Però també calçat i articles de marroquineria, com ara bosses de mà. El gènere s'exposava com si fos autèntic; però en realitat, era falsificat.

En total, el valor de tots els articles que va intervenir la Guàrdia Civil a la botiga d'Els Límits puja fins als 928.200 euros. El cos ha obert diligències per un delicte contra la propietat industrial als responsables del local, que ja ha remès a un jutjat d'instrucció de Figueres (que és qui s'encarregarà del cas).

Al llarg d'aquest 2020 la Guàrdia Civil de Girona ja ha fet disset inspeccions a botigues que venien articles falsificats. Els agents han comissat més de 32.900 articles, amb un valor que supera els 5,9 MEUR.