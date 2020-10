Jutgen un acusat per violar l'exparella a Figueres i apunyalar-la amb un ganivet

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat que s'enfronta a 22 anys de presó per violar l'exparella a Figueres i apunyalar-la amb un ganivet de cuina el 4 de novembre del 2018. L'acusen de delictes d'agressió sexual, lesions, coaccions i amenaces. Mentre el processat era al pis de la víctima, la dona va poder agafar el telèfon i trucar la seva filla per alertar-la. La noia va trucar al 112 i una patrulla de paisà dels Mossos d'Esquadra va anar fins al domicili. Quan estaven a la porta del pis, van interceptar l'acusat quan intentava fugir. A dins, es van trobar la dona estesa a terra amb talls als braços. L'acusat assegura que el sexe va ser consentit i insinua que la víctima es va autoinfringir els talls per inculpar-lo.

L'escrit d'acusació de la fiscalia recull que l'acusat i la víctima havien mantingut una relació intermitent de parella des de l'any 2009 i fins al dia dels fets, el 4 de novembre del 2018.

Segons ha explicat la víctima al judici, que s'ha fet aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona, aquella tarda l'acusat la va trucar insistentment fins que finalment es va presentar a casa seva on va començar a picar a la porta amb força dient-li que si no obria "trencaria el llisquet".

La dona va acabar obrint. Un cop a dins del domicili, continua relatant la fiscalia, l'home va intentar mantenir relacions sexuals amb la víctima però la dona s'hi va negar. Va ser aleshores quan el processat va anar fins a la cuina, va agafar un ganivet de grans dimensions, el va embolicar amb una tovallola i va obligar la dona a anar fins a l'habitació. "Em va dir que o dormia amb ell o em mataria", ha explicat la víctima al judici.

Segons ha declarat la dona, l'acusat la va amenaçar amb el ganivet per obligar-la a desvestir-se però, finalment, li va acabar trencant els pantalons i la va violar. Després de l'agressió, exposa la fiscalia, la dona va aconseguir agafar el seu mòbil per trucar a la seva filla, amb la intenció d'alertar-la del que havia passat. "No vaig aconseguir parlar-li perquè em va treure el mòbil", ha dit la víctima.

Va ser aleshores quan l'acusat li va dir que la mataria "abans que arribés la policia" i, segons les acusacions, la va atacar amb el ganivet.

La filla de la víctima, que aleshores era menor d'edat, ha explicat a judici que no va entendre què li deia la seva mare a la trucada però que de seguida es va adonar que alguna cosa no anava bé. Per això, va tornar corrents a casa. Tan bon punt va entrar a l'edifici, va començar a sentir "uns crits que no havia sentit mai" i va reconèixer la veu de la seva mare. "No sabia què fer i vaig pensar que si pujava potser no la podria ajudar, per això vaig trucar al 112", ha explicat.

Immediatament va arribar al lloc una patrulla de paisà dels Mossos d'Esquadra. Segons han explicat els agents, van pujar ràpidament cap al replà amb la intenció de fer servir les claus de la filla per entrar al pis: "Just quan anàvem a entrar, es va obrir la porta i l'acusat, que anava totalment despullat i amb la seva roba a la mà, va intentar fugir".

Els agents van immobilitzar el sospitós a terra mentre un dels dos policies entrava a dins el pis. "Vaig veure la víctima a terra, molt espantada i sagnant, vaig intentar taponar-li les ferides amb una tovallola", ha explicat el mosso. Poca estona després va arribar una altra patrulla i, davant dels indicis, van procedir a detenir l'ara acusat.

Segons han explicat els mossos que el van traslladar al calabós, l'acusat va dir amb to "desafiant" que no trobarien empremtes seves al mànec del ganivet. Els agents creuen que el va embolicar premeditadament per no deixar rastre a l'arma.



Una "trampa"

Al judici, l'acusat ha negat que apunyalés la víctima. Segons la seva versió, la dona li feia la vida impossible perquè volia que deixés la seva dona i l'amenaçava amb fer-li mal. El processat assegura que aquella tarda la víctima el va convidar a casa seva per intentar-lo convèncer per tirar la relació endavant, van mantenir relacions sexuals consentides i, després, li va dir que "dormiria a la presó". El processat sosté que li va parar una "trampa". L'acusat ha afirmat que no sap com es va fer les lesions però ha insinuat que la víctima es va autoinfringir els talls amb la intenció d'inculpar-lo.

Segons l'informe forense, la víctima tenia talls als dos braços. La víctima també ha explicat al judici que actualment continua en tractament psiquiàtric per culpa de l'atac.

Inicialment, la fiscalia l'acusa de delictes d'agressió sexual, lesions, coaccions i amenaces amb agreujant de parentiu i de gènere i sol·licita una pena de 22 anys de presó. En concepte de responsabilitat civil, demana indemnitzi la víctima amb 540 euros per les lesions i 20.000 pels danys morals.

La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.