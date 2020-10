Un operatiu a Figueres i Vilafant acaba amb cinc detinguts i la localització de 1.072 plantes de marihuana

Un operatiu dels Mossos d'Esquadra a Figueres i Vilafant acaba amb cinc detinguts i la localització de 1.072 plantes de marihuana en diversos cultius. El dispositiu, on van participar efectius de l'ARRO, es va fer entre el 30 de setembre i el 15 d'octubre als barris de Sant Joan i el Culubret en el marc de les actuacions contra el frau elèctric i el cultiu de marihuana. El 8 d'octubre els mossos van fer quatre entrades en domicilis de Sant Joan. En tres d'ells hi van trobar cultius, amb un total de 742 plantes. També van detenir quatre persones, dues el mateix dia que es van fer les entrades, i dues més el 14 d'octubre.

Els arrestats, d'entre 28 i 47 anys i de nacionalitat espanyola, estan investigats per un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric.

Arran de l'operatiu, els investigadors van saber que en un domicili del carrer Borrassà de Vilafant hi havia una altra plantació i el mateix 8 d'octubre van fer una altra entrada. En aquest habitatge hi van trobar 330 plantes i van detenir un home, de 54 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

L'operatiu s'emmarca en els dispositius de treball que els Mossos fan amb tècnics d'Endesa i que es realitzen periòdicament per detectar frau elèctric, plantacions de marihuana i altres fets il·lícits.