Suspès el judici del crim de la Rambla de Figueres del 2019 a causa de la pandèmia

L'Audiència de Girona ha suspès el judici amb jurat popular que havia de començar aquest divendres contra l'acusat de matar un home d'una ganivetada a la Rambla de Figueres el 29 d'abril del 2019. Segons recull la providència dictada per la secció tercera, la decisió s'ha pres tenint en compte "la greu situació sanitària" a la ciutat de Girona "en particular" i per les restriccions per frenar la propagació de la covid-19 adoptades i que es preveuen implantar "els pròxims dies". L'Audiència ajorna el judici i fixa nova data. Segons la previsió, el judici començarà l'11 de juny del 2021. L'acusat s'enfronta a 23 anys de presó acusat d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de reincidència perquè el 2008 ja el van condemnar per un assassinat.