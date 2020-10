Llançà estudia posar càmeres de videovigilància als accessos d'urbanitzacions per evitar ocupacions i fets delictius

L'Ajuntament de Llançà està estudiant instal.lar noves càmeres de videovigilància a diversos punts del municipi per combatre la delinqüència. Entre elles, a les entrades de les urbanitzacions per evitar nous episodis d'ocupacions il.legals, segons l'agència ACN. L'alcalde del municipi, Francesc Guisset, assegura que el "repunt" viscut durant els mesos de juny i juliol està "sota control" i que s'han produït diverses detencions "gràcies a l'actuació coordinada dels diferents cossos de seguretat". Malgrat això, tem que de cares a la nova temporada turística es torni a produir un increment de delictes i volen "prendre força" per evitar-ho. En aquest sentit, a banda de la instal—lació de càmeres, no descarten un "reforç" d'agents de la Policia Local.

Entre finals de juny i principis de juliol, Llança va patir una onada de robatoris i ocupacions que van generar malestar entre els veïns. Tan és així que desenes de persones es van manifestar diversos dies per denunciar la sensació d'inseguretat. L'alcalde va vincular part de la delinqüència amb els ocupes i va reclamar més pressió policial per combatre-ho.

Mesos després, Guisset assegura que la situació està "sota control" perquè s'han produït diversos desallotjaments i s'han detingut alguns dels implicats en els fets delictius. Tot plegat, diu, fruit de la coordinació entre Policia Local i Mossos d'Esquadra i també "gràcies als controls d'estrangeria de Guàrdia Civil i Policia Nacional". "Llançà, per sort o per desgràcia, té el ferrocarril i això ens porta algunes d'aquestes situacions", assegura.

Per avançar-se a un possible repunt de cares a l'estiu vinent, la Policia Local està fent un estudi dels punts on caldria posar noves càmeres. En aquests moments, el municipi compta amb tres dispositius de videovigilància i dos lectors de matricules. La intenció és ampliar-ho al centre del municipi, especialment, als carrers comercials i als punts "on hi ha antecedents de fets delictius".



Les urbanitzacions i els carrers comercials



Entre ells, a les entrades de les urbanitzacions. També es plantegen posar tres lectors de matrícules més a l'entrada des de Figueres, a la carretera que va a Portbou i a la del Port de la Selva. Aquests aparells funcionarien tant de càmera com de lectors. També a la plaça de les escoles, al carrer Rafael Estela, la plaça Major, el carrer Gardissó i al carrer Castellar. A més, es plantegen reforçar la plantilla de policia amb més efectius.

La previsió és que l'estudi de videovigilància estigui acabar abans d'acabar l'any i que el pressupost per al 2021 incorpori una partida per finançar els dispositius.