Un incendi crema dotze bungalous d'un càmping a Sant Pere Pescador

Un incendi ha cremat completament dotze bungalous del càmping l'Àmfora de Sant Pere Pescador. L'establiment estava tancat i no hi ha cap persona ferida. El foc s'ha originat per motius que es desconeixen i els Bombers l'han pogut extingir a primera hora d'aquest dilluns, després de treballar-hi durant cinc hores, de matinada. Tot i que molt a prop d'aquest càmping hi havia altres instal·lacions no s'han hagut de lamentar més danys. L'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, ha explicat que "la feina dels Bombers ha evitat que el foc anés a més i saltés altres espais veïns".





Aquesta matinada (avís 03.37h) 9 dotacions #bomberscat hem treballat en l'extinció d'un incendi que ha cremat totalment 12 bungalous d'un càmping a Sant Pere Pescador. La instal·lació estava tancada. Cap persona ferida. pic.twitter.com/NboktaHFeM — Bombers (@bomberscat) October 12, 2020