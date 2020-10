La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia l'amo d'un gos per haver-lo maltractat

La Guàrdia Urbana de Figueres ha decomissat, aquest dilluns al matí, un gos de raça potencialment perillosa que havia estat maltractat al carrer Nou de la capital empordanesa. Segons la informació policial, la persona que hauria actuat sobre el cànid ha estat denunciada "per infracció de l'ordenança de tinença d'animals i en matèria de gossos potencialment perillosos".





