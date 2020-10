Desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic internacional de drogues que operava en diverses localitats gironines

La Guàrdia Civil i la Gendarmeria francesa han desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic internacional de drogues que operava des en diverses localitats de les comarques de Girona. La investigació es va iniciar el passat mes de febrer quan agents francesos van interceptar un vehicle que circulava amb marihuana i haixix, en van detenir el conductor i van posar-ho en coneixement de la Guàrdia Civil de Girona. Els indicis van portar als agents a fer vigilàncies de persones sospitoses a Sils, Bescanó, Palol d'Onyar, Quart, Figueres, Vilobí d'Onyar i Caldes de Montbui, a més de diferents localitats franceses. Finalment, entre els dos països es van acabar detenint setze persones entre els dies 5 i 8 d'octubre.

L''operació ninja' es va dur a terme en dos fases. La primera el passat dia 5 d'octubre quan es van fer diversos registres en locals de Sils i Salt. Tres dies més tard es van fer noves entrades en habitatges de Vilobí d'Onyar, Caldes de Malavella, novament Sils i Figueres, on els agents van trobar prop de 3.000 plantes de marihuana. A més, en el registre a la capital de l'Alt Empordà també es va trobar un sistema innovador per dotar d'electricitat a les plantes i afavorir-ne el cultiu.

De fet, una de les particularitats que tenia el dispositiu és que s'alimentava de gasoil i no feia necessari haver de punxar la llum. D'aquesta manera, resultava més complicat localitzar la plantació de marihuana ja que no hi havia frau elèctric.

En total, en els deu registres que es van practicar a les comarques de Girona es va poder requisar deu quilos d'haixix, 3.310 plantes de marihuana – a més de quatre quilos i mig de cabdells-, 86.510 euros en metàl·lic i aparells per fer créixer la droga. En els registres a les localitats franceses, la Gendarmeria 150.000 euros en metàl·lic, sis cotxes, nombroses joies i es van bloquejar 40.000 en comptes bancaris.

La policia calcula que aquest grup tenia la infraestructura i capacitat per poder introduir cada setmana uns 20 quilos de marihuana i haixix.