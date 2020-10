Jutgen set acusats d'obligar dones a exercir la prostitució a Castelló, una d'elles menor

L'Audiència de Girona jutja set acusats de formar un entramat criminal que captava dones "joves i vulnerables" a Bulgària i, un cop al país, les obligaven a exercir la prostitució a la carretera C-260 a Castelló d'Empúries.

Inicialment, la fiscalia sosté que el clan familiar va actuar entre els anys 2008-2009 i el gener del 2017 i va arribar a forçar a prostituir-se una menor de 16 anys. L'acusació subratlla que clavaven "pallisses" a les víctimes per "domesticar-les" i les amenaçaven amb fer mal a familiars. També les obligaven a fer "llargues jornades" a la carretera o a clubs. S'enfronten a penes de fins a 20 anys de presó per pertinença a grup criminal, tràfic d'éssers humans i prostitució coactiva o lucrativa.

Patriarca, matriarca, un fill, dues filles, un marit i un net. Fins a set acusats –sis búlgars i un espanyol- s'asseuen a la banqueta de la Secció Tercera de l'Audiència de Girona. La fiscalia els acusa d'haver ordit entre tots "un projecte criminal", on cadascú tenia el seu rol, amb l'objectiu de captar dones (algunes d'elles, menors) i obligar-les a prostituir-se. Sobretot al peu de la carretera C-260, però també en clubs de l'Alt Empordà.

"Tot i que no existia una jerarquia rígida ni una divisió estricta de funcions, sí que hi havia un repartiment clar dels papers entre els membres del grup criminal", recull l'escrit de qualificacions provisional. Segons el fiscal, el patriarca era qui s'encarregava de captar les víctimes a Bulgària, noies "vulnerables" a qui fins i tot els hi arribava a prometre que, si venien a Catalunya, es casarien amb el seu fill i tindrien "una vida millor".

Un cop arribaven aquí, el patriarca les portava al domicili familiar, situat a Castelló d'Empúries. I aquí, sosté el fiscal, era quan començava el seu calvari. El ministeri públic diu que les víctimes rebien "fortes pallisses" amb l'objectiu de "domar-les", se les obligava a tenir relacions sexuals amb els membres del clan i se les forçava a fer "llargues jornades" tant als marges de la C-260 com a prostíbuls de la comarca.



Controlades molt de prop

El fiscal relata, entre d'altres, que el fill dels patriarques –aquell a qui feien servir com a esquer- "vigilava les noies de prop" i els hi exigia que com a mínim guanyessin 500 euros diaris exercint la prostitució. Per tenir-les controlades, bé fos a la carretera o als clubs, aquest acusat "en moltes ocasions" s'arribava a vestir de dona. I no dubtava a agredir tothom qui volgués ocupar algun dels punts de la C-260 "que controlava el clan".

La resta d'integrants de la família s'anaven repartint diferents rols. Bé fos captant les víctimes, controlant-les, traslladant-les als llocs on exercien la prostitució o –en el cas de la matriarca- administrant tots els diners que portaven les noies.

El fiscal sosté que, tot i que es desconeix quant va arribar a guanyar el clan, la investigació ha determinat que entre el 2009 i el desembre del 2017 els diversos acusats van arribar a moure fins a 60.261 euros. I que els patriarques, al seu torn, van enviar-ne 24.565 a comptes bancaris de Bulgària. "S'ha pogut comprovar que els diners s'invertien a comprar vehicles i immobles a Bulgària", recull l'escrit d'acusació (que inclou un llistat amb més d'una vintena de cotxes, furgonetes, terrenys rústics i, fins i tot, un edifici residencial que la trama hauria adquirit).



Casada i obligada a exercir

La fiscalia sosté que el clan va arribar a captar i explotar sexualment "nombroses noies", però n'esmenta una en concret. Es tracta d'una menor, que venia d'una "família precària" i a qui els acusats van portar de Bulgària quan tenia 14 anys. Inicialment, la noia va casar-se amb el net del clan, amb qui va tenir un fill dos anys després. Al llarg d'aquest temps, la menor va viure pràcticament aïllada en un pis d'Empuriabrava.

Després de tenir la criatura, i quan tenia 16 anys, tant el seu marit com altres dels acusats van obligar-la a exercir la prostitució. El fiscal subratlla que la menor feia "llargues jornades" a la carretera o als clubs, i que si no portava un mínim de 500 euros a casa cada dia, l'amenaçaven amb agredir-la, no donar-li menjar o fer mal als seus familiars.

L'escrit del ministeri públic subratlla que, durant el temps que va estar sota control del clan familiar (fins al 2014) aquesta noia va patir maltractament "tant físic com psicològic". Sobretot, perquè "el seu únic referent al llarg d'aquests anys eren el seus explotadors" (entre els quals hi havia tant el seu marit com la seva sogra).



Fins a 20 anys de presó

La fiscalia imputa a tots els processats els delictes de pertinença a grup criminal i tràfic d'éssers humans en relació a menor d'edat en concurs amb un delicte de prostitució coactiva. A més, al patriarca també li imputa un tercer delicte de prostitució lucrativa (perquè sosté que entre abril i desembre del 2018, un cop el clan familiar ja no actuava, aquest processat va forçar ell mateix una altra noia a prostituir-se).

El fiscal demana que es condemni sis dels processats a penes que s'estenen entre els 11 anys i mig i els 16 anys de presó. Per al patriarca, el ministeri públic eleva la seva petició fins als 20 anys de presó i reclama que també pagui 7.200 euros de multa.

En matèria de responsabilitat civil, el fiscal sol·licita que tots set processats indemnitzin amb 50.000 euros a la noia a qui van forçar a prostituir-se quan tenia 16 anys (que és l'única a qui s'ha identificat). Al patriarca, però, el ministeri públic també li reclama que pagui 15.000 euros a la noia a qui va obligar a exercir la prostitució durant el 2018.

El judici per aquest cas ha començat aquest dimarts a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona i es preveu que duri dos dies. La vista es fa sense públic per qüestions d'aforament i per complir amb les mesures contra la Covid-19.