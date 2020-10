Detenen a Barcelona el creador de l'antivirus McAfee per estafa

La Policia Nacional va detenir a l'aeroport del Prat de Barcelona el magnat nord-americà John McAfee, creador del famós antivirus homònim, que estava en crida i cerca pels EUA per un delicte d'estafa. L'arrest de McAfee es va practicar dissabte passat, 3 d'octubre, quan es disposava al costat de dues persones a agafar un vol cap a Istanbul (Turquia).

En el filtre policial de sortides internacionals, McAfee, que duia passaport del Regne Unit, va ser identificat cap a les nou del matí. Un cop consultades les bases policials, es va comprovar que sobre la seva identitat hi havia un assenyalament d'Interpol de crida i cerca per extradició immediata als EUA per un delicte d'estafa, fet pel qual va ser detingut i posat a disposició judicial.