Dos detinguts a Figueres per un robatori violent, un homicidi dolós i per apallissar dos homes

Els Mossos d'Esquadra de Figueres van detenir el matí d'ahir i en el marc d'un dispositiu policial, a dos homes de 18 i 24 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Figueres com a presumptes autors d'un delicte de robatori violent, un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i un delicte de lesions.

Els fets van tenir lloc la matinada del dilluns 3 d'agost quan agents de la Guàrdia Urbana de Figueres van trobar, mentre feien patrullatge preventiu per l'Avinguda Costa Brava direcció el Parc de les Aigües, dos homes estirats al terra, just al cantó del carrer Sant Pere de Roda. Els agents van activar el Sistema d'Emergències Mèdiques i el Cos de Mossos d'Esquadra ja que els dos joves presentaven multitud de cops i estaven inconscients. Mentre esperaven els metges un dels ferits va entrar en aturada cardioespiratòria i els agents li van practicar la reanimació càrdio pulmonar amb èxit fins el seu trasllat, en estat molt greu a l'hospital Josep Trueta de Girona (traumatisme cranioencefàlic, lesions al pulmó). L'altre home va ser traslladat a l'hospital de Figueres en estat menys greu (lesions a la cara i a les mans).

La Unitat d'Investigació de Figueres que es va fer càrrec del cas, va determinar que les dues víctimes havien estat abordades de matinada, just al lloc on les van trobar inconscients, per part d'un grup de nois, on dos d'ells, els detinguts, foren els autors de les agressions. A una de les víctimes li van sostreure el telèfon mòbil.

Ahir al matí, 6 d'agost, aquesta unitat, conjuntament amb l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona i efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana van fer una entrada i registre al domicili ubicat al carrer Pi i Maragall on aquests joves estarien vivint en un pis ocupat. De resultes de l'entrada els mossos van detenir dos dels presumptes autors. La investigació no es dóna per tancada a l'espera de realitzar més detencions sobre el cas.

Els detinguts, a qui els consten múltiples antecedents, passaran demà a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.



Detinguda una de les víctimes

El jove ingressat a l'hospital de Figueres li constava una ordre de detenció i presentació del Jutjat sobre la dona 1 d'Almeria per maltractaments en l'àmbit de la llar, motiu pel qual va quedar detingut en el marc del seu ingrés hospitalari. El detingut té 27 anys, nacionalitat marroquina i és veí de Figueres.