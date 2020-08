Confinen els veïns d'una urbanització de Sant Feliu de Guíxols per un foc que ha mobilitzat 26 dotacions

Un incendi de vegetació en una parcel·la propera a la carretera de Palamós, a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), ha obligat a confinar els veïns de la urbanització 'Les Bateries' i a mobilitzar fins a tres mitjans aeris i 26 dotacions dels Bombers.

L'avís s'ha rebut poc després de les tres de la tarda però cap a dos quarts de cinc el foc ja no avançava i les flames s'han donat per estabilitzades. Com a mesura de prevenció, s'ha demanat als residents a la zona que tanquessin portes i finestres i que no sortissin a l'exterior pel fum.