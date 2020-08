La Policia Local de Roses decomissa més de 3500 articles del top manta

La Policia Local de Roses decomissa més de 3.500 articles del top manta. "Primar l'eficàcia de les actuacions i la garantia de drets" continua sent la línia marcada per la Policia Local rosinca en la gestió contra el fenomen del top manta aquest estiu, segons informa l'Ajuntament. Tal i com succeí l'estiu de 2019, la intensificació del decomís de productes realitzant els operatius abans que aquests arribin al passeig de Santa Margarida, ha permès superar, a principis d'agost, la totalitat d'articles decomissats durant tot l'estiu de 2018, any en què les actuacions policials es realitzaven a peu de passeig amb un menor rendiment.

El nombre de productes retirats ha ascendit fins ahir, diumenge 2 d'agost, a un total de 3.528 articles (majoritàriament sabatilles esportives, ulleres de sol, bosses de mà, roba i complements). Una quantitat molt important, sobretot tenint en compte que les circumstàncies sanitàries excepcionals han produït un considerable descens en el nombre de manters traslladats a Roses enguany, reduint-se a menys de la meitat el nombre de venedors respecte a 2019.

L'objectiu que es persegueix amb aquest augment de decomissos és el de minimitzar la rendibilitat econòmica que els venedors obtenen, a més de garantir la seguretat d'agents policials, vianants i dels propis manters. S'eviten també així els aldarulls, corredisses i episodis de gran tensió en el passeig d'anys anteriors que, contràriament, obtenien escasos resultats amb la retirada de petites quantitats de gènere.



L'Ajuntament torna a reclamar la implicació de Generalitat i Estat

No obstant, tot i les periòdiques actuacions i operatius realitzats setmanalment i els importants decomissos que aquests han aconseguit, el regidor de Seguretat Ciutadana de Roses, Joan Plana, recorda que "l'actuació policial només permet una gestió a curt termini del fenomen, però no resoldrà el top manta, un problema social produït per les bosses de pobresa existents al nostre país, amb persones que viuen fora del sistema. El top manta és un fenomen d'arrel social, on cal aplicar mesures que queden fora de l'abast municipal".

Per aquest motiu, el consistori torna a reclamar una implicació real per part de les administracions superiors per solucionar aquesta greu problemàtica, atenent el fet que només aquests estaments superiors disposen de la capacitat legislativa en matèries de treball i estrangeria (competència de l'Estat) i d'inversió en polítiques socials (Generalitat), per erradicar el top manta.

Segons el Consistori empordanès, "una problemàtica afegida, és la disparitat de criteris entre Generalitat i Ajuntament en quant a la gestió policial necessària per actuar contra la venda il·legal, ja que des de Mossos es defensa el criteri que aquesta gestió, correspon a les policies locals. L'Ajuntament de Roses, sense defugir la seva responsabilitat per al compliment de les ordenances municipals -tal i com demostren els nombrosos operatius que s'hi duen a terme-, no comparteix aquest posicionament, ja que considera que cal una implicació directa -més enllà de col·laboracions puntuals- per part de Mossos d'Esquadra, en ser aquest cos l'encarregat del control de la seguretat sanitària i del compliment de les mesures derivades de la Covid-19, així com de garantir l'ordre públic a Catalunya".

Per últim, el regidor Joan Plana, remarca que "som coneixedors i entenem el malestar que el top manta genera entre la població, i molt concretament entre el sector comercial. Estem i estarem sempre al costat de totes aquelles persones que es veuen afectades i per això hi destinem tots els recursos de què disposem. Cal insistir, però, que la solució definitiva no està en mans dels ajuntaments i que cal canalitzar aquesta legítima pressió ciutadana cap a les administracions que tenen un major marge d'actuació per trobar solucions reals".