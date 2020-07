Mor ofegada una dona francesa de 63 anys a la platja de l'Estartit

Una dona francesa de 63 anys ha mort aquest diumenge a la tarda a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí. En aquest punt, on onejava la bandera verda, ja hi ha hagut una víctima mortal per ofegament aquest diumenge al matí, quan ha mort una dona de 66 anys. Segons Protecció Civil, el 112 ha rebut a les 18.03 hores l'avís d'uns testimonis que alertaven que una dona s'havia ofegat i es trobava inconscient a la sorra. Unitats del SEM han intentat reanimar-la sense èxit. També s'ha desplaçat a la zona la Policia Local de Torroella de Montgrí. La Guàrdia Civil es fa càrrec de les diligències.

Amb les dues víctimes mortals d'aquest diumenge a l'Estartit, són 9 les persones ofegades des de l'inici de l'estiu a les platges catalanes.