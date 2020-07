Despreniments sense gravetat a Cadaqués i Empuriabrava

La tarda d'ahir 21 de juliol es van produir dos petits despreniments en construccions, a Cadaqués i a Empuriabrava. Al primer, va ser un tros de balcó d'un habitatge situat a la Riba Pitxot que va caure al carrer, des de l'Ajuntament indiquen que es va desprendre "pel canvi de temperatura". Una dona va ser ferida lleument i de seguida va ser atesa al CAP del municipi. L'actuació es va dur a terme per una unitat del cos de Bombers, que van sanejar el balcó malmès per evitar més despreniments i una de la Policia Local, que va haver de tallar la circulació del carrer mentre durava l'actuació.

A Empuriabrava, segons informen Bombers, van haver d'actuar en un edifici de quatre plantes perquè el sostre de l'últim pis va cedir. A l'habitatge afectat no hi viu ningú i el desallotjament dels veïns va ser preventiu. No hi va haver cap persona ferida.