Condemnat un dels encobridors del crim del jove que va aparèixer degollat a Empuriabrava l'any 2013

El contenidor on van trobar el cadàver. ACN

L'Audiència de Girona ha condemnat aquest dimecres un dels encobridors del crim del jove que va aparèixer degollat en un contenidor a Empuriabrava el 26 d'abril del 2013. Fiscalia, acusació particular i defensa han acordat 1 any de presó. L'acusat Jamel T. ha reconegut que va llogar l'immoble de Castelló d'Empúries que la investigació va situar com l'escena del crim.

El processat havia fugit a França, on el van arrestar el novembre passat arran de l'ordre europea de detenció i entrega dictada pel jutjat d'instrucció 6 de Figueres. El processat ha estat 6 mesos en presó preventiva i l'Audiència ja ha anunciat que sortirà en llibertat perquè compleix els requisits legals per suspendre l'execució de la condemna.