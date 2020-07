Bàscara pateix diversos desperfectes en pocs dies i busca responsables

El municipi de Bàscara es va veure afectat, durant la setmana passada, per dos desperfectes a la via pública. D'una banda, després d'una colla de dies buscant una fuita d'aigua al nucli de Calabuig, l'Ajuntament fluvianenc el va trobar, finalment. «Resulta que un veí va decidir connectar-se directament a la xarxa i robar-nos l'aigua a tots. Actituds tan menyspreables i vergonyoses com aquesta ens afecten a tots, ens costen diners que podríem invertir en altres coses», explica el govern municipal.



Dues pilones

D'altra banda, divendres passat, un camió va aixafar una pilona de la carretera i en va malmetre una altra –les dues eren a la pujada de l'N-II a l'entrada de Bàscara.

Gràcies a una persona, el consistori compta amb la foto del camió i la matrícula. També han tingut testimonis que ajudaran a cobrar els desperfectes als seus autors.

«Entre tots, hem de cuidar el nostre municipi, no podem deixar que quatre persones incíviques ens el malmetin. El municipi és de tots», manifestava el govern municipal de Bàscara, cansat de les molèsties que ha de patir sovint a la via pública amb el trànsit de vehicles.



Senyal malmès

Aquest cap de setmana el mobiliari urbà ha tornat a patir danys. En aquesta ocasió ha sigut un vehicle que ha malmès el senyal de prohibició de la cantonada del supermercat de la plaça d'El Pessebre. Segons informa l'Ajuntament, la persona que el conduïa va marxar sense dir res, "afortunadament i gràcies a algunes persones tenim foto de la matrícula i li reclamarem els danys ocasionats", indica el govern al seu compte d'Instagram.



Abocament de residus sanitaris

Els Agents Rurals han comunicat a l'Ajuntament l'existència d'un abocament de residus sanitaris d'animals, en aquest cas, segons informa l'Ajuntament, "hi haurà denuncia".

El consistori qualifica aquests dos fets comesos el cap de setmana de "vergonyosos i miserables" i fa una crida a "defensar" el municipi i "no permetre" actituds com aquestes.