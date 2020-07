Tres Mossosd'Esquadra han resultat ferits per un malalt psíquic a casa seva

Tres Mossos d'Esquadra han resultat ferits amb arma blanca aquest dissabte a Moià (Barcelona) per un malalt psíquic al qui anaven a buscar casa seva per requeriment d'un centre mèdic per al seu ingrés no voluntari, ha informat el cos policial a Europa Press.

Segons ha avançat Ser Catalunya, l'agressor és un esquizofrènic de 37 anys, i els mossos tenen ferides en braços i mans.

Els Mossos han explicat a Europa Press que ha passat sobre les 19.45 en veure l'agressor als equips mèdic i policial, agredint amb un arma blanca que tenia en la seva casa.

Dos dels policies estan greus i també està ferit l'agressor, al qual han reduït amb un tret al braç, però en principi tots estan fora de perill.