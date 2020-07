Un ciclista pateix lesions greus en accidentar-se al Port de la Selva

L'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat, aquest diumenge, un ciclista ferit al Port de la Selva amb lesions greus i l'ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'avís de l'accident s'ha rebut a través del telèfon 112 pels volts de tres quarts d'onze del matí. L'home, un ciutadà belga de 63 anys, s'ha accidentat amb la bicicleta de muntanya en un camí rural de la zona dels Bufadors. Donada la complexitat de la zona on s'ha produït el sinistre, ha calgut la intervenció de l'helicòpter del GRAE dels Bombers de la Generalitat per fer el rescat.

L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha explicat que, de seguida, s'ha activat als voluntaris de Protecció Civil, que han estat els primers en arribar al lloc de l'accident i han pogut fer la primera atenció al ferit, en espera de l'arribada de l'helicòpter del SEM amb metge i infermera. Segons les primeres informacions, l'home presenta una possible lesió medul·lar.

El ciclista, que té una segona residència al Port de la Selva, anava acompanyat del seu fill en el moment de l'accident. Ha estat, precisament, el fill que s'ha ocupat de trucar a emergències, a l'112. «Ha anat bé que ell hi fos perquè hem pogut parlar amb ell i ens ha passat la localització del lloc on es trobaven a través del mòbil. Estaven en un corriol on no es pot accedir amb vehicle», ha explicat Josep Maria Cervera.