La Guàrdia Urbana multa 25 persones a Figueres per no dur mascareta

La Guàrdia Urbana de Figueres, seguint les directrius marcades per l'Ajuntament en les noves mesures contra el rebrot de Covid-19, ha imposat 25 sancions, aquest divendres, a persones que transitaven per la via pública sense la mascareta posada. D'aquesta manera s'ha posat punt final a la permissivitat amb aquest tema per a donar compliment a l'ordre d'utilització del tapaboques per a reduir el risc de contagi per coronavirus. La sanció inicial és de 100 euros.





Ahir vam interposar 25 denúncies per no dur mascareta a la via pública ?? — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) July 18, 2020