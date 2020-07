La tramuntana complica la recerca d'una embarcació perduda a Port de la Selva

El Club Nàutic del Port de la Selva ha rebut un avís de socors cap a les tres de la tarda d'aquest dijous 16 de juliol d'una embarcació des de la qual es deia, en castellà, "que me hundo", segons ha informat un mariner a Protecció Civil del municipi.

Des de llavors, Salvament Marítim ha enviat un vaixell i un helicòpter a la zona per iniciar la recerca de l'embarcació, sense tenir cap tipus de referència, "ara mateix és com buscar una agulla en un paller", lamenta el cap de Protecció Civil de Port de la Selva.

La tramuntana que bufa avui a la zona, a més, dificulta la recerca. El vaixell de Protecció Civil no pot sortir i resta a l'espera i en contacte permanent amb Salvament Marítim per si poden actuar, "ara mateix no sabem ni on buscar ni què buscar", indica el cap de Protecció Civil.

A les tasques de recerca també s'hi ha afegit la Guàrdia Civil amb el vaixell que tenen a l'Escala.

En aquests moments, s'està intentant comprovar quines embarcacions havien sortit però, com reconeix el cap de Protecció Civil del municipi, "és una tasca molt difícil de concretar".

La comunicació a través del canal 9 ha fet que només hagin rebut l'avís des del Club Nàutic. Tal com expliquen des de Protecció Civil, normalment les barques demanen ajuda a través del canal 7.