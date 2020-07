A presó un camioner figuerenc que transportava 21,3 quilos de marihuana

ME

Congelador amb 19 paquets amb marihuana al seu interior. ME

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir el dia 2 de juliol, un home de 39 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Figueres, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues. També se li van obrir diligències penals com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb un permís suspès judicialment.

Els fets van ocórrer el passat dia 2 de juliol a l'autopista AP-7, a l'altura del punt quilomètric 67 dins del terme municipal d'Aiguaviva (Gironès), durant un control que els mossos fan regularment als vehicles lleugers.

Cap a tres quarts de dues del migdia, una patrulla va aturar un camió petit i, en identificar el conductor, van veure que l'home tenia el permís de conduir suspès judicialment. Per aquest motiu li van obrir diligències penals com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

En revisar la càrrega, els agents van notar una forta olor de marihuana. En obrir la caixa precintada d'on procedia l'olor, van veure que es tractava d'un congelador i al seu interior van trobar amagats 19 paquets amb marihuana.

En total els agents van intervenir 21,3 quilos de droga, que al mercat tindrien un valor de 37.253 euros. Immediatament el conductor va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

El detingut, que tenia antecedents, van passar el dia 3 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar el seu ingrés a presó.