Mossos i Policies Locals de l'Alt Empordà alerten de l'estafa del retrovisor

Mossos d'Esquadra i Policies Locals de l'Alt Empordà han informat que s'ha detectat l'anomenada "estafa del retrovisor". Pot ser un cop, una ratllada... A partir d'aquí, aquests cossos policials exposen com treballen els delinqüents:

"Els estafadors provoquen habitualment una topada amb un vehicle i els danys afecten normalment els retrovisors. Donen la culpa a l'altre conductor (la víctima) i demanen iniciar el corresponent comunicat d'accident i amb moltes presses, doncs argumenten que han de marxar de forma immediata al seu país d'origen.

Un cop saben el nom de l'assegurança de la víctima simulen fer gestions per telèfon per esbrinar com han de gestionar el document, amb l'excusa que el seu cotxe és de lloguer d'un altre país.

Arribat aquest punt, bé els fan posar al telèfon perquè parlin amb la companyia d'assegurances, bé els donen un número de telèfon, suposadament de la seva companyia, perquè truquin directament i es puguin informar dels tràmits necessaris. En qualsevol cas la víctima acabarà parlant amb una persona implicada també en l'engany i que es fa passar per un treballador de la companyia asseguradora.

És en aquest moment quan li expliquen a la víctima que la tramitació del comunicat 'accidents entre vehicles de diferents països és un procés lent i que comporta un import econòmic elevat. Els aconsellen que, per agilitzar-ho, paguin efectiu la reparació dels danys del retrovisor i, posteriorment, ja ho recuperarien a través de l'assegurança. D'aquesta manera, aconsegueixen estafar entre 1.200 a 1.500 euros per reparació".

Els cossos policials aconsellen que es faci difusió d'aquesta informació, principalment entre les persones de més edat, les més vulnerables per caure en el parany i ser víctimes de l'estafa.

En alguna ocasió l'estafador pot acceptar un import inferior al demanat inicialment en funció de la disponibilitat de la víctima.