Foc al paratge de Madres de Llançà

El foc, captat per la càmera des de la carretera de Sant Pere de Rodes, al terme de Vilajuïga. PAULA PEIRÓ

La vermellor de les flames enmig de la foscor ha posat l'ai al cor dels veïns de Llançà i dels pobles de la rodalia aquesta passada nit de divendres, 3 de juliol. Ja entrada la matinada, es va originar un incendi forestal al paratge de Madres, a prop de Valleta. Els Bombers de la Generalitat han treballat fins a apagar les flames, si bé a primera hora del matí el foc no es donava encara per extingit, pendents, els equips d'emergència, de les condicions meteorològiques d'aquest dissabte.

El foc ha afectat una zona deshabitada, però molt a prop de les mines de l'empresa Feldespatos Llansà. És un terreny forestal on principalment hi ha vinyes i pinedes, per la qual creuen línies elèctriques d'alta tensió.