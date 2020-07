Un ferit crític i un de greu en un incendi de vaixells al port esportiu de Palamós

Un incendi ja controlat al port esportiu Marina de Palamós ha deixat una persona cremada en estat crític i una altra de greu, així com tres embarcacions afectades d'entre 8 i 12 metres d'eslora. Les dues víctimes, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han estat traslladades a l'hospital Vall d'Hebron. El ferit crític s'ha evacuat en helicòpter medicalitzat. Els Bombers han rebut l'avís a tres quarts de dotze del migdia, i hi han enviat vuit dotacions. També hi treballen efectius de Salvament Marítim i de la Policia Local de Palamós.