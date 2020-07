Detinguts tres conductors beguts implicats en accidents, un d'ells a Portbou

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir els dies 25, 27 i 28 de juny tres homes, de 31, 34 i 51 anys, de nacionalitats francesa i espanyola i veïns d'Amelie-les-bains (França), Blanes (La Selva) i Forallac (Baix Empordà), com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques.



El primer dels fets va passar el dia 25 de juny a la N-260, al seu punt quilomètric 0.5, dins el terme municipal de Portbou on, cap a dos quarts de set del vespre els agents van ser alertats que un vehicle havia sortit de la via. Els agents, en arribar, van comprovar que el conductor no estava ferit, però presentava signes evidents d'estar sota la influència de begudes alcohòliques. En fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0.95 mg/l en aire expirat, més del triple del màxim permès, que en aquest cas era de 0.25 mg/l en aire expirat. Per aquest motiu els mossos van detenir el conductor, que era de nacionalitat francesa. El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 26 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



La segona de les actuacions va ocórrer el dia 27 de juny a la carretera GI-682, al seu punt quilomètric 7.5, dins el terme municipal de Blanes on, cap a dos quarts de quatre de la matinada, els mossos van ser avisats que un vehicle havia atropellat un ciclista i havia fugit. Els agents, en arribar al lloc, van comprovar que el ciclista presentava diverses contusions i a la via hi havia restes del vehicle que havia causat l'accident. Després d'atendre la víctima, els mossos van fer diverses indagacions i, amb la col·laboració de la Policia local de Lloret, van identificar el turisme causant del sinistre. Poca estona més tard es van dirigir al domicili del conductor i van localitzar el vehicle, que presentava danys compatibles amb l'atropellament i amb les restes trobades a la carretera. Després d'identificar l'home, se li va fer la prova d'alcoholèmia i aquesta va donar un resultat positiu de 0.95 mg/l en aire expirat, més del triple màxim que en aquest cas era de 0.25 mg/l. Per aquest motiu i per haver abandonat el lloc de l'accident amb una persona ferida, es va detenir el conductor, un home de 51 anys. El detingut, que no tenia antecedents, va quedar citat i declararà sobre els fets davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes en els propers dies.



Finalment l'últim succés va passar quan passaven 5 minuts de la mitjanit del dia 27 al 28 de juny, a la carretera C-31, al seu punt quilomètric 328.8, dins del terme municipal de Vall-llobrega (Baix Empordà). Els agents van ser alertat que s'havia produït un accident de trànsit entre dos turismes.



En arribar al lloc dels fets, els mossos van veure que un turisme havia encalçat a un altre cotxe i van assistir els dos conductors. L'home causant de l'accident estava il·lès i presentava símptomes evidents d'anar sota la influència de les begudes alcohòliques, mentre que l'altre conductor tenia ferides lleus. En voler fer la prova d'alcoholèmia al conductor que havia causat l'accident, aquest es va negar i es va quedar adormit al costat de l'aparell etilòmetre. Per aquest motiu va quedar detingut per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i per negativa a sotmetre's a les proves. El detingut, que no tenia antecedents, va quedar citat i declararà sobre els fets davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols en els propers dies.