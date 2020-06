Els Bombers rescaten per mar vuit persones que havien quedat aïllades en una cala a Tossa de Mar

Els Bombers van haver de rescatar ahir al migdia vuit persones que havien quedat aïllades en una cala de Tossa de Mar. Els banyistes es van veure sorpresos quan per una esllavissada que va inutilitzar el camí de ronda que porta a la Platja del Porto Pi, de la localitat costanera.

Com que no hi havia manera d'accedir a la zona, els Bombers els van haver d'anara a buscar amb una barca per poder tornar al poble. L'esllavissada es va produir a la zona de la Martossa, i no va deixar cap de les vuit persones ferides. L'Ajuntament ha hagut de tancar els accessos a la cala, ja que ha afectat el camí de ronda