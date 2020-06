Detingut a Llançà després de clavar una ganivetada a un altre en una baralla a una fleca

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Figueres de 22 anys, de nacionalitat espanyola i amb diversos antecedents, com a presumpte autor d'un delicte de lesions i un altre d'amenaces. Els fets han començat cap a dos quarts de sis de la tarda d'aquest dimarts quan, a la zona del port, hi va haver una baralla en una fleca. Un noi que anava amb un grup d'amics i el detingut s'han discutit, i sembla que en el marc d'aquesta disputa el segon ha clavat una ganivetada al maluc del primer. El ferit ha estat traslladat a un Centre d'Atenció Primària, on se li han fet punts de sutura, sense que la lesió presenti més gravetat. Pel que fa al presumpte agressor, ha estat detingut a la sortida del poble.

Concretament, l'individu ha fugit de l'indret en una furgoneta. Un cop assabentats dels fets, els Mossos, que tenen un desplegament superior a l'habitual al municipi pels fets que s'hi viuen des de fa dos dies, s'han mobilitzat immediatament i han aconseguit interceptar el vehicle a l'altura del quilòmetre 22 de la carretera N-260, a la sortida del poble.

De tota manera, fonts properes al cas han desvinculat completament aquesta agressió dels fets que en els dos darrers dies s'estan vivint a la població amb mobilitzacions veïnals.