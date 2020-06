Els Bombers utilitzen un patinet per al rescat d'un submarinista a Tossa de Mar

Un rescat dels Bombers d'un submarinista aquest dimarts al matí a Tossa de Mar (Selva) ha generat crítiques per la manca de material del cos d'emergències, que ha hagut de desplaçar-se fins on hi havia la persona a la qual calia assistir a bord d'un patinet i de dues piragües, segons es veu en fotografies de l'actuació difoses a través de les xarxes socials. El sindicat UGT, per exemple, s'ha mostrat irònic a Twitter i al costat de les fotografies ha escrit: "Nou material de rescat aquàtic de Bombers de la Generalitat de Catalunya". També hi ha hagut queixes d'algun bomber a títol particular, que ha demanat explicacions al cos.





Nou material de rescat aquàtic de Bombers de la Generalitat de Catalunya. pic.twitter.com/dLnQK36ZXi — UGT Bombers (@ugtbombers) June 16, 2020

Com a resposta, els Bombers han explicat que aquest matí s'ha treballat en el rescat d'un home que s'ha començat a trobar malament metre feia una immersió a la cala Giverola de Tossa de Mar. L'home ha estat evacuat en barca del lloc on havia quedat i s'ha posat a disposició del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) perquè el traslladessin a un centre sanitari.Més enllà d'això, i sobre la qüestió concreta de l'ús del patinet i de les piragües, el cos ha explicat que l'avís del rescat ha arribat minuts després de les deu del matí a través de la Policia Local, que prèviament havia accedit també en patinet a la zona, accessible únicament per mar. Una agent s'havia quedat amb el submarinista i el company havia retornat amb el patinet a la platja.Un cop els Bombers de Lloret de Mar han arribat a l'indret i han contrastat la informació amb la Policia Local, han fet servir el patí "com a mitjà de fortuna" per anar fins a la roca on hi havia el submarinista que calia assistir.Els Bombers expliquen que hi han anat per fer els primers auxilis al submarinista mentre no arribava la barca dels voluntaris de Bombers de Tossa de Mar que, segons afegeixen, ja era de camí igual que l'embarcació de Salvament Marítim.Un cop la barca dels voluntaris dels Bombers de Tossa de Mar ha arribat a lloc, el submarinista ja estava estabilitzat i ha pogut ser evacuat en aquesta nau fins a la platja.