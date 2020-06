Mor una noia de 22 anys i tres joves queden ferits en un accident de trànsit

Una noia de 22 anys ha mort i tres joves més han quedat ferits quan el cotxe en què anaven s'ha precipitat per un peny-segat a Palamós. El sinistre ha tingut lloc cap a quarts de dues de la matinada a la carretera de la Fosca. Per causes que es desconeixen, el vehicle ha sortit de la via i s'ha precipitat al buit pel penya-segat que hi ha al costat del mirador del Morro del Vedell. Segons ha avançat Ràdio Palamós i ha confirmat l'ACN, el conductor del cotxe ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia. En concret, ha marcat taxes de 0,43 i 0,36 mg/l d'aire expirat en les dues lectures que li ha fet la Policia Local. Tant ell com els altres dos ocupants han estat traslladats a diferents hospitals.

Segons ha informat Ràdio Palamós de fonts de la Policia Local, l'accident ha passat cap a dos quarts de dues de la matinada. El vehicle sinistrat circulava per la carretera de la Fosca en direcció Port Marina. Després de passar el giratori del càmping Palamós, ha encarat la baixada i, per causes que no se saben, no ha traçat la corba i ha anat recte fins a sortir de la via.

El vehicle ha sortit per un punt situat entre el mirador del Morro del Vedell i una casa que hi ha gairebé a continuació, i s'ha precipitat per un desnivell d'entre 8 i 10 metres. El cotxe ha quedat frenat a mitja baixada i no ha arribat fins al fons. De les quatre persones que hi anaven a bord, dues han pogut sortir pel seu propi peu i les altres dues han quedat atrapades a l'interior del turisme.



Excarcerar els dos atrapats

Segons informen els Bombers, al lloc de l'accident s'hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Palamós, sis dotacions dels Bombers (amb personal del Grup d'Actuacions Especials, els GRAE) i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques. Els Bombers han hagut de fixar i assegurar el vehicle abans d'excarcerar-ne els dos ocupants atrapats, per evitar mals majors i que es precipités fins al fons del penya-segat.

El cotxe estava ocupat per un noi i una noia dominicans, una noia de nacionalitat marroquina, a més del conductor, de nacionalitat espanyola. La jove dominicana, de 22 anys, ha resultat morta.

Els altres tres ocupants han quedat ferits i els han traslladat a diferents hospitals. Dos d'ells, en estat greu, han ingressat al Josep Trueta de Girona on els ha traslladat l'ambulància del SEM. I al tercer, en estat menys greu, l'han evacuat a la Vall d'Hebron de Barcelona

La Policia Local ha sotmès el conductor a la prova d'alcoholèmia i ha donat positiu. En el primer test amb 0'43 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, i en el segon amb 0´36. El límit màxim genèric és de 0'25.