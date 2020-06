Tretze lladres detinguts en 24 hores per robatoris violents al carrer i en comerços

Els Mossos d'Esquadra van detenir fa tres dies un total de 13 lladres a Barcelona en només 24 hores per robatoris violents al carrer i en comerços. Els arrestos es van produir el passat dijous 4 de juny –en diferents franges horàries i zones de la capital catalana- i els pispes acumulen una seixantena d'antecedents per robatoris violents i/o amb força. Amb l'inici de la desescalada, els Mossos han activat a Barcelona dispositius i patrullatges preventius per minimitzar l'acció delinqüencial que des de l'inici del confinament s'havia reduït notablement. Segons la policia catalana, l'activitat delictiva ha començat a créixer en les darreres setmanes, tot i mantenir-se amb xifres per sota respecte el mateix període de l'any anterior.



Baralles, agressions i robatoris

En un dels casos del 4 de juny a Barcelona, els lladres van actuar en grup per assaltar la víctima però la intervenció dels agents i la presència de testimonis que van alertar a la policia van impedir el robatori. En un altre dels incidents, els agents es van activar després que un testimoni va entrar cap a les 18.00 hores a l'oficina d'Atenció al Ciutadà de la Barceloneta per informar que prop d'allà s'estava produint una baralla. El testimoni va facilitar la descripció dels autors, la qual cosa va permetre facilitar la informació als policies que estaven patrullant per les immediacions. Una patrulla va localitzar l'incident i va detenir tres homes que havien assaltat la víctima i aquesta s'estava defensant.

Poc temps després, una patrulla va observar 'in fraganti' com un jove intentava sostreure una bicicleta amb violència a un noi. Els agents van sortir corrents darrera l'autor i el van aturar i detenir. Durant la detenció, un dels agents es va fer mal al colze i al turmell arran de la persecució a peu per enxampar el lladre. Va quedar detingut per un delicte de robatori amb violència i intimidació, per atemptat i resistència als agents de l'autoritat i per lesions. Els agents van recuperar la bicicleta que acabava de sostreure i li van retornar a la víctima.

A la matinada, un grup de nois i noies van agredir una noia, que va patir esgarrapades a la cara i cabells arrancats. La víctima va explicar que havia estat agredida amb una navalla sense patir ferides de gravetat. Els Mossos van identificar diverses persones que van participar en l'agressió i arrestar l'autor directe de l'agressió. Finalment, tres de les detencions del 4 de juny es van fer en el marc de diferents investigacions que els agents d'Investigació van dur a terme per tres robatoris violents comesos en els darrers dies.