Ferit un menor a la Jonquera en precipitar-se d'un primer pis fugint d'un gos

Un noi de 13 anys va resultar ferit a la Jonquera, aquest dissabte a la tarda, després de precipitar-se des d'un primer pis al carrer per fugir d'un gos. Segons ha informat la Policia Local, el menor havia anat a casa d'un amic al carrer Cantallops i, un cop dins del domicili, va trobar-se amb un gos i es va espantar fins al punt de fugir saltant per una de les obertures de la casa. El jove, de nacionalitat marroquina, va patir diverses fractures a conseqüència de la caiguda, sense que el gos l'arribés a tocar, segons la policia jonquerenca. Va ser atès en el lloc dels fets per la família del seu amic i per la patrulla de la Policia Local que va atendre el cas fins que el SEM se'n va fer càrrec i va traslladar el ferit a l'Hospital de Figueres. la seva evolució és bona segons les mateixes fonts. La Policia Local ha obert diligències per a esclarir el succés.