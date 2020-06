Detingut un camioner a Garrigàs per conduir begut i negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia

Detingut un camioner a Garrigàs per conduir begut.

Detingut un camioner a Garrigàs per conduir begut. EMPORDA.INFO

Els Mossos d'Esquadraa van detenir el dia 31 de maig, a Garrigàs, un home de 59 anys, de nacionalitat polonesa i amb domicili desconegut, com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: per conduir sota la influència de l'alcohol i per la negativa a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia.

Els fets van succeir el passat diumenge, al voltant del migdia, quan personal de manteniment de l'àrea de servei de Garrigàs va alertar una dotació de trànsit per la presència d'un camioner que podria trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques.

Concretament, els treballadors van explicar que havien vist com el conductor d'un camió de gran tonatge passejava fent esses per l'àrea de servei.

En veure'l que caminava amb dificultats s'hi van acostar per veure si es trobava malament o anava begut. Tot i això, l'home va rebutjar l'ajut i va conduir en direcció a la sortida de l'àrea. Després de fer-li reiterades senyals per tal que no continués, va aturar el camió entre dos carrils i una petita zona de jardí.

Quan van arribar els agents el van localitzar dins la cabina i el van fer baixar per tal de fer-li la prova d'alcoholèmia. El conductor va baixar descalç, sense samarreta, fent esses i caminant cap endavant i endarrere sense sentit.

A la primera prova, i després de set intents amb l'etilòmetre digital, va donar una taxa prèvia d'1,06 mg/l. Amb posterioritat, i davant l'alta simptomatologia, va ser impossible realitzar la prova amb l'etilòmetre evidencial.

El detingut, sense antecedents, va passar el dia 1 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.