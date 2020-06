Indignació a Llançà per la proliferació de pintades al carrer

L'Ajuntament de Llançà ha expressat públicament la seva "indignació" per l'increment d'accions incíviques relacionades amb pintades de tota mena en el mobiliari urbà, façanes d'edificis privats i públics, i espais emblemàtics com el Castellar. Fonts de l'Ajuntament han explicat que la Policia Local està prenent mesures per intentar evitar-ho i atrapar els autors. Diversos veïns han assegurat a les xarxes socials municipals que algunes de les pintades són obra de colles de joves que arriben a la població en tren.