Detenen un conductor begut i drogat que va fugir d'un control i va protagonitzar una persecució per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor begut i drogat que va fugir d'un control i va protagonitzar una persecució per l'AP-7 entre Maçanet de la Selva i Sant Julià de Ramis (Gironès). Els fes van tenir lloc dijous passat. L'infractor, un romanès de 35 anys veí de Lloret de Mar (Selva), va sortir de l'autopista, però en veure la policia, va fer mitja volta i va fugir. Els Mossos el van perseguir durant més de 30 quilòmetres, fins que van aconseguir aturar-lo. Per si no n'hi hagués prou, el conductor, a qui li constaven dues ordres de detenció, va donar una identitat falsa. Se'l va arrestar per conducció temerària, conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i usurpació de l'estat civil.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de dotze de la nit de dijous passat. Els Mossos de trànsit estaven fent un control a la sortida 9 de l'AP-7, a l'alçada de Maçanet de la Selva, quan van veure un cotxe que sortia de l'autopista cap a les casetes de cobrament i, tot d'una, feia mitja volta i tornava enfilar l'AP-7 en sentit nord.

El vehicle es va allunyar a gran velocitat però els Mossos van començar a seguir-lo. La persecució va durar força estona i abans que l'aturessin, l'infractor va aconseguir fer més d'una trentena de quilòmetres. Finalment, els agents van poder aturar-lo al quilòmetre 53 de l'AP-7, dins el terme municipal de Sant Julià de Ramis.

Els agents van fer la prova d'alcoholèmia i drogues al conductor, i l'home va donar positiu a totes dues. L'etilòmetre va marcar una taxa de 0,37 mg/l en aire expirat i, a més, el drogotest va revelar que abans de posar-se al volant l'home havia ingerit cocaïna.

Per si no n'hi hagués prou, quan els agents el van identificar, l'infractor va donar una identitat falsa. Els Mossos van comprovar que, en realitat, l'home –un romanès de 35 anys- vivia a Lloret de Mar i tenia dues ordres de detenció pendents. Una, emesa per un jutjat de Tortosa; i l'altra, per les autoritats romaneses.

Per aquests motius, la policia el va detenir per tot el reguitzell de delictes i infraccions que havia comès. En concret, per un delicte de conducció temerària, per un altre de conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, per un tercer d'usurpació de l'estat civil i, també, per les dues ordres de detenció pendents.

El detingut, que té antecedents, passarà properament davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.