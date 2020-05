Els Mossos denuncien a Cabanes un conductor drogat que havia falsificat l'adhesiu de la ITV

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment a Cabanes (Alt Empordà) un conductor drogat de 31 anys que, a més, havia falsificat l'adhesiu de la ITV del seu turisme. Els fets van passar el dia 26 de maig a la carretera GIV-6024 al seu pas per la localitat alt-empordanesa. En el punt quilomètric 2,8, els Mossos havien establert un control rutinari, quan van aturar el conductor pels volts de dos quarts de vuit del vespre. Aleshores els agents es van adonar que l'adhesiu que duia enganxat al vidre, no corresponia amb la data de caducitat que constava a la targeta d'inspecció tècnica, que estava caducada des del 2018. Després de denunciar-lo els agents van fer-li el test de detecció de drogues que va donar positiu en cànnabis.

El denunciat, veí de l'Espolla (Alt Empordà) i amb antecedents, va quedar citat i per comparèixer al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.