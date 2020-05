L'Escala clama «contra aquesta xacra social» dels feminicidis

L'Escala ha condemnat el crim masclista d'ahir amb un minut de silenci a les dotze del migdia. Familiars i amics de la víctima, una veïna de la població de 65 anys, i representants polítics s'han concentrat a la plaça de davant l'ajuntament. Hi havia multitud de pancartes on s'hi podia llegir "Prou violència masclista", "No miris cap a un altre costat, el virus del masclisme mata. Ni un minut més de silenci" o "En memòria d'Annick Chenut, assassinada a l'Escala víctima de violència masclista". L'alcalde, Víctor Puga, ha mostrat la "consternació" de la població pel crim i ha instat a continuar treballant per erradicar "aquesta xarxa social".

Abans de les dotze del migdia, la plaça de davant l'Ajuntament de l'Escala ja s'ha anat omplint de veïns que han volgut donar suport a la família i condemnar el crim masclista d'ahir. Un home de 72 anys va matar la dona i, després, es va suïcidar penjant-se d'un arbre. La víctima era molt coneguda a la població perquè regentava una immobiliària.

"L'Escala mostra la seva consternació pel crim de violència masclista d'ahir", ha afirmat l'alcalde, Víctor Puga. "Ha estat molt impactant veure com la família i gran part de la població han volgut fer ser aquí per fer un crit contra aquesta xacra social", ha dit Puga. Nombrosos veïns s'han apropat a la plaça per fer costat a la família de la víctima, una dona de 65 anys i nacionalitat belga però que feia més de 40 anys que vivia a la població.

Puga ha destacat que, per a l'Escala, són "moments molt complicats" i ha explicat que al víctima tenia molts vincles socials i empresarials, també amb el mateix consistori. "Molts la coneixíem i li teníem estima", ha dit.

L'alcalde ha remarcat que els serveis socials municipals i comarcals i les policies treballen intensament pe detectar i combatre casos de violència masclista. "Actuem sempre que hi ha un mínim dubte per intentar protegir les dones que, sovint, són víctimes de violències", ha exposat. La víctima no havia recorregut a serveis socials ni consta que el suposat assassí tingués antecedents per violència domèstica.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les set del matí a través del telèfon d'emergències 112. La investigació apunta que el conflicte per la propietat de la casa on vivia la parella podria ser el mòbil del crim d'ahir a la matinada. Segons fonts properes a la investigació consultades per l'ACN, la parella estava en procés de separació des del 2018 i la relació s'havia enterbolit per la disputa per l'immoble, situat al passatge de Vilabertran.

Al seguit de notes manuscrites que l'home va deixar ben ordenades dins la casa i dirigides als investigadors, relatava que la dona havia interposat diferents demandes per impedir que es quedés amb l'immoble i l'acusava d'haver-li fet "la vida impossible". La relació entre els dos era tan dolenta que, segons les mateixes fonts, la dona duia una gravadora oculta, que la policia científica analitzarà per comprovar si durant la nit va enregistrar àudio. Per ara, es desconeix si la duia per enregistrar converses relacionades amb la casa o per si temia per la seva seguretat.

La investigació no ha pogut situar l'escena del crim. Per això, sospiten que l'home hauria netejat a consciència qualsevol rastre o vestigi de sang. Tampoc descarten, però, que l'ataqués a l'exterior, perquè al costat de la casa hi ha una parcel·la de zona boscosa. La policia científica es va endur diversos ganivets que podrien ser compatibles amb l'arma del crim, tot i que cap tenia sang.

A la dona la van trobar al jardí de la casa, tapada amb una cortina. Va rebre diverses ganivetades al tronc. Uns metres més enllà, van descobrir el cadàver del suposat assassí. L'home va agafar una escala, va anar fins a la parcel·la veïna, es va enfilar a un arbre i es va suïcidar penjant-se.