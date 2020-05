La parella morta a l'Escala tenia conflictes per la casa, segons la investigació

El conflicte per la propietat de la casa es perfila com el mòbil del crim d'aquesta matinada a l'Escala. Segons fonts properes a la investigació consultades per l'ACN, la parella estava en procés de separació i la relació s'havia enterbolit per la disputa per l'immoble, situat al passatge de Vilabertran. L'home ha deixat un seguit de notes manuscrites admetent implícitament l'autoria del crim i detallant el problemes que tenia amb la víctima. Els investigadors apunten que, després de matar la dona, l'home ha arreplegat roba i estris de la víctima, els ha ficat dins el cotxe d'ella i li ha calat foc fent servir llenya i alguna substància per accelerar la combustió.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les set del matí a través del telèfon d'emergències 112. Segons fonts del cas, ha estat la filla de l'home qui ha donat la veu d'alerta després de llegir un correu electrònic que el seu pare li havia enviat cap a les tres de la matinada. Al mail, l'home li demanava que no es culpabilitzés del que havia passat, li deia que havia netejat la casa i que ara seria per a ells.

La principal hipòtesi amb la qual treballen els investigadors és que el mòbil del crim sigui, precisament, la propietat de la casa. Les mateixes fonts indiquen que la parella estava en procés de separació des del 2018 i la relació s'havia enrarit arran de les disputes per l'immoble. La víctima tenia 65 anys, era de nacionalitat belga i era molt coneguda a l'Escala per regentar una immobiliària.

Al seguit de notes manuscrites que l'home ha deixat ben ordenades dins la casa, relata que la dona havia interposat diferents demandes per impedir que es quedés amb l'immoble i l'acusa d'haver-li fet "la vida impossible". La relació entre els dos era tan dolenta que, segons les mateixes fonts, la dona duia una gravadora oculta, que ara la policia científica analitzarà per comprovar si durant la nit va enregistrar àudio. Per ara, es desconeix si la duia per enregistrar converses relacionades amb la casa o per si temia per la seva seguretat.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec de la investigació i, fins al lloc, s'hi ha traslladat la comitiva judicial encapçalada pel fiscal Enrique Barata, el jutjat d'instrucció 8 de Figueres en funcions de guàrdia i els forenses. Està previst que el jutjat s'inhibeixi al jutjat especialitzat en violència domèstica.

Segons fonts consultades per l'ACN, fins al moment, la investigació no ha pogut situar l'escena del crim. Per això, sospiten que l'home hauria netejat a consciència qualsevol rastre o vestigi de sang. Tampoc descarten, però, que l'ataqués a l'exterior, perquè al costat de la casa hi ha una parcel·la de zona boscosa. La policia científica s'ha endut diversos ganivets que podrien ser compatibles amb l'arma del crim, tot i que cap tenia sang.

A la dona l'han trobat al jardí de la casa, tapada amb una cortina. Ha rebut diverses ganivetades al tronc. Uns metres més enllà, han descobert el cadàver del suposat assassí. Segons els mateixes fonts, l'home ha agafat una escala, ha anat fins a la parcel·la veïna, s'ha enfilat a un arbre i s'ha suïcidat penjant-se.

Després de fer l'aixecament dels cadàvers, els han traslladat a l'Institut de Medicina Legal per fer-los l'autòpsia.

Posteriorment, la comitiva s'ha traslladat fins a la plaça del Mirador del Pedró (a poca distància de la casa), on han localitzat el vehicle de la víctima calcinat. Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi cap a dos quarts de quatre de la matinada. Segons les mateixes fonts, l'home hauria ficat roba, estris i documentació de la víctima dins el cotxe i li ha calat foc fent servir llenya i alguna substància per accelerar la combustió.