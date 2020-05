Un home mata la dona a l'Escala i se suïcida

Un home de 72 anys i de nacionalitat espanyola ha matat la dona aquest dimecres a l'Escala i posteriorment s'ha suïcidat. La parella era veïna de la població i el cos de la dona té signes de violència. De fet, les primeres hipòtesis apuntarien que l'home l'hauria matat a ganivetades a l'interior del domicili. Posteriorment, l'autor dels fets s'ha suïcidat penjant-se d'un arbre d'una parcel·la veïna. Els Mossos han rebut un avís sobre les set del matí i en anar fins al domicili han comprovat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona s'ha fet càrrec de la investigació. També s'ha activat la comitiva judicial.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les set del matí a través d'una trucada a telèfon d'emergències 112. Quan han arribat a la casa, al passatge de Vilabertran de L'Escala han localitzat el cos de la dona estès al jardí i tapat amb una cortina. El cos tenia signes evidents de violència.

A l'home, l'han localitzat en una parcel·la veïna. S'havia suïcidat penjant-se d'un arbre. La principal hipòtesi dels investigadors és que l'home va apunyalar la dona fins a matar-la i es va suïcidar.

Segons fonts properes a la investigació, al domicili hi han trobat diverses notes manuscrites, una de les quals sobre el cadàver. A les notes, l'home reconeix l'autoria del crim.

Els investigadors estan al domicili recopilant proves per reconstruir el presumpte crim. També apunten que va ser l'home qui va cremar el cotxe de la víctima, trobat calcinat a la plaça del Mirador del Pedró, dos carrers més avall de la casa. Al voltant del vehicle hi ha, també cremada, roba de dona.

Segons fonts consultades per l'ACN, l'home no tenia antecedents per violència domèstica. Aquest és el primer crim per violència sobre la dona a les comarques gironines aquest any.