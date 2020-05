Detenen un conductor begut que havia fugit temeràriament dels Mossos per diversos municipis

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte dos conductors beguts a l'Empordà, un dels quals va fugir temeràriament per diversos municipis abans de ser arrestat a Mollet de Peralada. Anava a gran velocitat i en contra direcció, pujant a sobre de les voreres. No tenia carnet, assegurança ni tampoc la ITV en regla. L'altre conductor, detingut a Platja d'Aro, va donar una taxa 14 cops superior a la permesa en una primera prova, i després es va negar a fer la resta de comprovacions.

El primer home va ser detectat cap a les 18 hores. Una patrulla de paisà va veure al carrer Doctor Ferran de Figueres que un vehicle estava fent una maniobra estranya. Els agents el van aturar i van veure que anava begut. En comprovar la documentació van constatar que no tenia assegurança ni la ITV en vigor. Quan li van dir que el denunciarien i que li farien les proves d'alcoholèmia, ell va arrencar el cotxe i va fugir. Un dels mossos va haver de saltar per no ser atropellat.

Els agents van perdre de vista el vehicle i van iniciar un operatiu per trobar-lo. L'home tenia una ordre de cerca i detenció emesa per un jutjat de Figueres. Finalment el van localitzar a la població de Cabanes. Ell va començar a conduir temeràriament per dintre del poble, a gran velocitat i en contra direcció, pujant a sobre de diverses voreres. Després va anar cap a Sant Climent Sescebes i a Peralada. Finalment va ser detingut a Mollet de Peralada amb l'ajuda d'altres patrulles.

Va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. L'home, amb antecedents, té 59 anys, és de nacionalitat espanyola i veí de Figueres. Va ser detingut per conducció temerària, per conduir sense carnet i per no voler sotmetre's a les proves de drogues i alcohol. També se li van obrir diligències penals per un delicte de resistència i atemptat als agents de l'autoritat.

L'altre fet va tenir lloc a dos quarts d'onze de la nit, a la carretera C-63, on els agents de trànsit van ser informats que a Cassà de la Selva hi havia un turisme que circulava fent ziga-zaga en sentit Platja d'Aro. Un cop aturat, ja a la GIV-6621, els Mossos li van fer una primera prova de mostreig, que va donar un resultat positiu de 2.12 mg/l en aire expirat, quan el màxim permés és 0,15. L'home va interrompre la prova amb l'etilòmetre evidencial i es va negar a seguir. També va rebutjar la de contrast i va quedar detingut per un delicte contra la seguretat viària.

L'home, de 32 anys i nacionalitat hondurenya, tenia antecedents. Va quedar citat per comparèixer al jutjat.